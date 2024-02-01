شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حظر الرسائل النصية على هاتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد حذف الرسائل النصية غير المرغوب فيها ، وأسهل طريقة لحظر الرسائل النصية على نظام Android هي من خلال تطبيق رسائل Google، و يمكن لجميع هواتف أندرويد تنزيل تطبيق الرسائل واستخدامه من خلال متجر Google Play، والعديد منها يأتي معه افتراضيًا، لذلك هذه هي الطريقة التي نسلط الضوء عليها هنا باعتبارها الأبسط.

الخطوة 1: افتح الرسائل .

الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على رسالة من شخص تريد حظره.

الخطوة 3: في قائمة السياق التي تظهر، حدد النقاط الثلاث الموجودة على اليمين.

الخطوة 4: اضغط على حظر .

الخطوة 5: بدلاً من ذلك، إذا سمحت بفتح الرسالة، يمكنك تحديد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 6: حدد التفاصيل .

الخطوة 7: حدد حظر والإبلاغ عن البريد العشوائي