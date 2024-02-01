علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حظر الرسائل النصية على هاتف أندرويد

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد حذف الرسائل النصية غير المرغوب فيها ، وأسهل طريقة لحظر الرسائل النصية على نظام Android هي من خلال تطبيق رسائل Google، و يمكن لجميع هواتف أندرويد تنزيل تطبيق الرسائل واستخدامه من خلال متجر Google Play، والعديد منها يأتي معه افتراضيًا، لذلك هذه هي الطريقة التي نسلط الضوء عليها هنا باعتبارها الأبسط.

 

الخطوة 1: افتح الرسائل .

 

الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على رسالة من شخص تريد حظره.

 

الخطوة 3: في قائمة السياق التي تظهر، حدد النقاط الثلاث الموجودة على اليمين.

 

الخطوة 4: اضغط على حظر .

 

 

الخطوة  5: بدلاً من ذلك، إذا سمحت بفتح الرسالة، يمكنك تحديد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

 

الخطوة 6: حدد التفاصيل .

 

الخطوة 7: حدد حظر والإبلاغ عن البريد العشوائي 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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