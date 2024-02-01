شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. حيل توفير طاقة بطارية موبايلك الأيفون تؤدى لإبطاء جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحد مستخدمي iPhone الأشخاص من الحيل الشائعة لتوفير طاقة البطارية، مدعيًا أنه يجعل هاتفك الذكى أبطأ، حيث ابتكر محبو شركة Apple جميع أنواع الحيل على مر السنين فى محاولة يائسة للحفاظ على طاقة أجهزتهم لفترة أطول، وإحدى هذه الأفكار التى سمعناها عدة مرات فى الماضى هى إيقاف تشغيل تطبيقات الخلفية.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن التطبيقات التي تعمل عندما لا تكون قيد الاستخدام تقوم سراً بامتصاص الطاقة، لكن وفقًا للورانس فينش، أحد مستخدمي iPhone في منتديات مجتمع Apple، فإن هذه "أسطورة"، بحسب موقع thesun البريطاني.

ويقول إنه "لا يوجد شيء يمكن كسبه" من هذه العملية بل إنها تؤدي إلى تفاقم عمر البطارية، وقال: "من المعتقد الشائع أنه يجب عليك إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية لتحسين الأداء وتوفير عمر البطارية"، "لسوء الحظ، هذه أسطورة غير صحيحة في جميع المواقف تقريبًا."

ويوضح أنه على الرغم من أن الناس يعتقدون أنهم "يركضون" فى الخلفية، إلا أنهم في الواقع "معلقون"، ويواصل مستخدم iPhone القول إن إيقاف تشغيل تطبيقات الخلفية يؤدي إلى عكس توفير البطارية، لأنه يتم استخدام طاقة أكبر لتحميل التطبيق بدلاً من إعادة تشغيله من شاشة المهام المتعددة.

وتابع: "إن ذلك لا يجعل هاتفك أسرع (إنه فى الواقع يجعله أبطأ، لأن تهيئة التطبيق من وحدة التخزين تستغرق وقتًا أطول من إعادة تشغيله من حالة معلقة)"، "يجب عليك إغلاق التطبيق في شاشة التشغيل السريع فقط إذا كان "يعمل بشكل سىء" - لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان يستخدم الطاقة (وفقًا للإعدادات/البطارية) ولا تحتاج إليها في الوقت الحالى."