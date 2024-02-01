شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "game view" الجديدة فى Edge Copilot؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر مايكروسوفت حاليًا ميزة جديدة تسمى "game view" لمتصفح Edge Copilot ضمن Edge Canary، الإصدار التجريبي من المتصفح، حيث تهدف هذه الميزة إلى توفير مساعدة داخل المتصفح ومعلومات مخصصة لألعاب الفيديو.

ويتيح Game View للمستخدمين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يركز بشكل خاص على الألعاب، ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول اللعبة التي يلعبونها حاليًا، مثل البحث عن النصائح والإرشادات، أو الاستفسار عن أفضل التعديلات، أو استكشاف الآليات المصاحبة.

فقط تخيل أنك تلعب لعبة Prince of Persia (هذه هي معرفتي بالألعاب) وتحتاج إلى المساعدة في معركة صعبة مع الزعماء، ومن خلال game view، ما عليك سوى فتح جزء Copilot والانتقال إلى game view المخصص، وهنا، يمكنك الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي وطرح أسئلة مثل "أفضل التعديلات لـ PoP" أو "نصائح لهزيمة زعيم العدو".

ومن المتوقع أن تعرض الميزة المعلومات والاقتراحات ذات الصلة مباشرة داخل جزء Copilot، مما يلغي الحاجة إلى تبديل علامات التبويب والبحث في الويب، ومن المهم التأكيد على أن game view حاليًا في مرحلة التطوير المبكر وهو متاح فقط داخل Edge Canary.



وهذا يعني أن الميزة قد تكون غير مستقرة، وقد لا تعمل وظائفها بكامل طاقتها أو لا يتم تحسينها، من المحتمل أن تستخدم Microsoft Canary لجمع التعليقات وتحسين الميزة قبل الإصدار العام.

وإذا تم تنفيذه بنجاح، يمكن أن يوفر Game View طريقة ملائمة للاعبين للوصول إلى المعلومات والمساعدة المتعلقة بلعبتهم الحالية دون مغادرة المتصفح الخاص بهم، وقد يؤدي هذا إلى تحسين تجربة الألعاب الشاملة لمستخدمي Edge.