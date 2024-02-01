شكرا لقرائتكم خبر عن 262 هجوما.. عدد قياسي من الهجمات السيبرانية في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

الهجمات السيبرانية في التشيك

هجمات لأجهزة استخبارات أجنبية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الوطنية للمعلومات السيبرانية والأمنية في التشيك، إنها سجلت عددًا قياسيًا من الهجمات السيبرانية العام الماضي.وسجلت وقوع 262 هجوما من الهجمات السيبرانية خلال عام 2023، مقارنة بعدد 146 هجوما فقط في العام السابق.ويرجع الزيادة في عدد الهجمات بشكل أساسي إلى الموجات المتكررة من "هجمات حجب الخدمة"، التي تحدث بقيادة مجموعات القرصنة الموالية لروسيا.وأشار مسؤول إنه قد تم تصنيف اثنين من الحوادث التي شهدها العام الماضي، بأنهما من الهجمات الـ "خطيرة للغاية"، وهو أعلى مستويات الخطر بالنسبة للوكالة الحكومية.وكانت روسيا أشارت الشهر الماضي إلى أن مجلس الأمن الروسي، أحبط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة لأجهزة استخبارات أجنبية، بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023.



وأكدت أن الهجمات استهدفت المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية، وغيرها من المرافق، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.