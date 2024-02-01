تكنولوجيا: شرائح شاومي ذاتية التطوير قد تصل إلى الهاتف الرائد التالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لتقديم سلسلة من الشرائح ذاتية التطوير والتي تهدف إلى تحسين التصوير وسرعة الشحن وإدارة البطارية والاتصالات في هواتفها الذكية القادمة.

تحتوي الشرائح الجديدة على تقنيات Imaging Chip Surge C4 و Charging Chip Surge P3 و Battery Management Chip Surge G3، و Communication Chip Surge xx، ومن المتوقع أن يتم عرضها في أجهزة شاومي الرئيسية القادمة.

وأشار تقرير Digital Chat Station إلى التوسع في قطاع الشرائح التي طورتها شركة شاومي ذاتيًا، والتي تغطي التصوير والشحن السريع والبطارية والاتصالات.

تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتم دمج هذه الشرائح في هاتف شاومي الرائد القادم. وكما نعلم، تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra، على الأرجح في الشهر المقبل.

ومع ذلك، يمكن أن تظهر هذه الشرائح الجديدة أيضًا في سلسلة Xiaomi 15 التي يقال إنها ستدخل حيز الإنتاج الضخم في شهر سبتمبر المقبل.

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