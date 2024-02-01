تكنولوجيا: جهاز Google Nest Hub سيسمح الآن لأي شخص في المنزل بالتحكم في ميزات الرفاهية الرقمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمتع أجهزة Google Nest، مثل Nest Hub، بمجموعتها الخاصة من ميزات الرفاهية الرقمية، والتي سيكون بإمكان أي شخص في المنزل تهيئتها قريبًا.

تشتهر الرفاهية الرقمية بالخيارات المتوفرة على الهاتف الذكي، حيث تسمح لك أجهزة مثل Pixel من جوجل بإيقاف التطبيقات مؤقتًا، وتعيين مؤقتات للمدة التي يمكنك فيها استخدام التطبيق، وتحويل شاشتك باللونين الأسود والأبيض في الليل والمزيد.

لكن جوجل توفر أيضًا مجموعة من أدوات الرفاهية الرقمية لجهاز Nest Hub والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. يتضمن ذلك مرشحات لأنواع الموسيقى ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الميزات التي تظهر على هذه الأجهزة.

هناك أيضًا ميزة “Downtime”، والتي تتيح لك تعطيل ميزة “Hey Google” وغيرها من الميزات خلال ساعات معينة من اليوم.

يمكن القول إن هذه الميزات مفيدة للغاية في Nest Hub، ولكنها تنطبق تقنيًا على جميع منتجات Google Nest وGoogle Home المزودة بمساعد جوجل (Nest Audio و Nest Mini وما إلى ذلك).

في الأصل، لا يمكن التحكم في هذه الميزات إلا من خلال مالك الجهاز، وهو الشخص الذي يمتلك “Home” في تطبيق Google Home. ولكن تم تعيين تلك الضوابط وتوسيعها لتشمل أفراد أخرى.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء الذين يستخدمون هذه الميزات (كما تم التقاطها بواسطة Android Police)، تقول جوجل إنه “ابتداءً من هذا الشهر“، سيتمكن أي عضو في “المنزل” من التحكم في ميزات الرفاهية الرقمية لأجهزة Nest في المنزل.

المصدر