شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسهيل مشاركة الصوت الجماعي على 15 Android من خلال ميزة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، أن Android 15 يقدم صفحة مخصصة "لمشاركة الصوت" تعمل على الاستفادة من ميزة Auracast لمعيار Bluetooth LE Audio، وهو الأمر الذي تمت رؤيته في إصدار Android 14 QPR2 Beta 3 بواسطة Android Authority، تهدف ميزة Auracast إلى تبسيط عملية بث الصوت إلى الأجهزة القريبة باستخدام Bluetooth Low Energy دون الحاجة إلى قيام المستخدم بإجراء اقتران معقد، وفقاً لموقع indiatoday.

على الرغم من الإعلان عنها منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن اعتماد ميزة Auracast كان محدودًا بسبب ندرة سماعات الرأس في السوق التي تدعم هذه الميزة، ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا في عام 2024 حيث يقال إن الشركات المصنعة للملحقات ستطلق منتجات جديدة تتوافق مع الدعم المتزايد لـ Auracast في الهواتف الذكية.

وتخطط جوجل لتقديم صفحة "مشاركة الصوت" في Android 15، وسيكون الوصول إلى الصفحة، التي تم اكتشافها في إصدار Android 14 QPR2 Beta 3، متاحًا ضمن الإعدادات " الأجهزة المتصلة " تفضيلات الاتصال، ومن المحتمل أن يسهل هذا التحديث على الأشخاص مشاركة تدفقات LE Audio القريبة أو الاتصال بها بسهولة.

الميزة الجديدة ستحتوي على مفتاح تبديل لبدء مشاركة الصوت، وزر مسح رمز الاستجابة السريعة للاتصالات السريعة بتدفقات الصوت القريبة، وخيار لاختيار جهاز Bluetooth للاستماع، في حين أن التفاصيل والوظائف الدقيقة لهذه الميزة لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد، فمن المرجح أن يؤدي الانتقال إلى وضع مشاركة الصوت بشكل بارز في قائمة الإعدادات إلى تحسين تجربة المستخدم.

ومن المتوقع أيضًا أن يعيد Android 15 أدوات شاشة القفل، بالإضافة إلى القدرة على حفظ أزواج التطبيقات المتعددة، وقد يتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية نافذة مساحة خاصة للسماح للأشخاص بحفظ التطبيقات الحساسة فيها.