تكنولوجيا: نظارة Vision Pro من أبل سيكون بها تطبيقات Teams و Word و Excel وغيرها من تطبيقات Microsoft 365 عند الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحتوي نظارة الواقع الافتراضي/الواقع المعزز من أبل Vision Pro على مجموعة من تطبيقات Microsoft 365 المخصصة عند إطلاقها في 2 فبراير، بما في ذلك Teams و Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و Loop.

لطالما وصفت شركة أبل جهاز Vision Pro بأنه جهاز إنتاجي في المقام الأول، لذا فإن إضافة منتجات مايكروسوفت من شأنها أن تجعل المستخدمين أكثر إنتاجية.

هذه ليست مجرد عمليات إعادة إنتاج سريعة لتطبيقات iPad المترابطة، حيث أن العديد منها يحتوي على أدوات مدمجة تستفيد من النظارة.

على سبيل المثال، يتميز PowerPoint ببيئة غامرة مخصصة تسمح للمستخدمين بالتدرب على تقديم عرض تقديمي لجمهور فعلي.

وسيسمح برنامج Excel للمستخدمين بنقل المستندات بسرعة إلى تطبيقات أخرى باستخدام وظيفة السحب على النظارة.

كما سيتضمن Word وضع تركيز يحجب عوامل التشتيت حتى تتمكن بالفعل من إنهاء رواياتك.

سيستفيد أيضًا Teams من ميزة الشخصية الموجودة في النظارة، حتى تتمكن من حضور اجتماعات العمل. كما سيتضمن تطبيق Zoom على Vision Pro هذه الميزة أيضًا.

سيتمكن مالكو النظارة أيضًا من الوصول إلى خدمة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت. بمعنى آخر، ستتمكن من استخدام المحادثة الطبيعية لتوجيه المساعد الرقمي لإنشاء مسودات وتلخيص المستندات وحتى إنشاء عروض PowerPoint التقديمية.

سيكون كل تطبيق من هذه التطبيقات متاحًا عبر متجر التطبيقات الرسمي بمجرد فتح الجهاز الجديد.

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