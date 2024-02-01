شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى لعمالقة التكنولوجيا: أيديكم ملطخة بدماء الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، شارك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قصصًا شخصية عن الآباء الذين مات أطفالهم بالانتحار بعد استغلالهم عبر الإنترنت، وقال السيناتور ليندسي جراهام في كلمته الافتتاحية: "السيد زوكربيرج، أنت والشركات الأخرى، أعلم أنك لا تقصد أن تكون كذلك، ولكن أيديك ملطخة بالدماء".

كما أدلى الرؤساء التنفيذيون لشركة Meta وSnap وDiscord وX وTikTok بشهادتهم في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وخلال جلسة الاستماع، قضى مارك زوكربيرج، وإيفان شبيجل، وجيسون سيترون، وليندا ياكارينو، وشو تشيو ما يقرب من أربع ساعات في استجواب من المشرعين بشأن سجلاتهم المتعلقة بسلامة الأطفال.

امتلأت غرفة الاستماع بأهالي الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاستغلال عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي. قام العديد من أفراد الجمهور برفع صور أطفالهم بصمت عندما دخل الرؤساء التنفيذيون الغرفة، وبدأ رئيس اللجنة القضائية السناتور ديك دوربين جلسة الاستماع بمقطع فيديو حزين يظهر ضحايا استغلال الأطفال وأولياء أمورهم.

قال دوربين، "لقد تم استخدام المنصات لاستمالة الأطفال واختطافهم وإساءة معاملتهم"، مضيفا "ساعد موقع انستجرام على التواصل والترويج لشبكة من المتحرشين بالأطفال، وتم استغلال رسائل سناب شات المختفية من جانب المجرمين الذين يبتزون الضحايا الشباب ماليًا، وأصبحت TikTok منصة اقتباس مفضلة للمعتدين للوصول إلى الأطفال وإشراكهم وإعدادهم لإساءة معاملتهم".