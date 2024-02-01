شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.28 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين خسارة بنسبة 2.28 %, اليوم الخميس، وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين بسعر 42,020 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets 360.

قال فريق بورصة CoinDCX أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، شهد سوق العملات المشفرة تحولًا من الظروف الإيجابية إلى الظروف الهبوطية قليلاً، الناجمة عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.

سجلت عملة الأثير خسارة بنسبة 3.78 %، اليوم الخميس، وتبلغ قيمة الأثير حاليًا 2,258 دولارًا،

أظهرت معظم العملات المشفرة خسائر يوم الخميس، وتشمل هذه العملات Cardano وAvalanche وDogecoin وPolkadot وChainlink وPolygon.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ بنسبة 8.35 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 1.51 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.