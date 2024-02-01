تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن الإصدار الخاص Dream Vapor من وحدة تحكم Xbox اللاسلكية بستة ألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن إصدار Dream Vapor Special Edition من وحدة التحكم اللاسلكية Xbox، والذي يعتمد على الإصدار الخاص Stormcloud Vapor.

تقدم مايكروسوفت الآن ستة ألوان جديدة، بما في ذلك Electric Vapor (الأخضر)، و Fire Vapor (الأحمر)، و Stormcloud Vapor (الأزرق)، و Cyber ​​Vapor (الوردي)، و Dream Vapor (الأرجواني).

وعلى عكس الإصدار الخاص السابق من Stormcloud Vapor Special Edition، سيتمتع مشتري المجموعة الجديدة بخيار تخصيص لون الأزرار والعصا.

يتم أيضًا تضمين المشغلات المعدنية ومنصات D بشكل قياسي، وكذلك المقابض الجانبية والخلفية المطاطية، مما يجعل من السهل الإمساك بلوحة الألعاب. حتى أن مايكروسوفت تسمح للعملاء بإضافة نقش شخصي إلى وحدة التحكم.



يفتح إصدار “Dream Vapor” الوردي خلفية ديناميكية حصرية لأجهزة Xbox Series X و Xbox Series S. وتتطابق هذه التقنية مع وحدة التحكم اللاسلكية Xbox العادية، بدءًا من عمر البطارية المذهل الذي يصل إلى 40 ساعة إلى شريحة Bluetooth، التي تتيح لوحة الألعاب يمكن استخدامها ليس فقط مع Xbox ولكن أيضًا مع الحاسب الشخصي وجهاز Mac.

تأتي وحدة التحكم Xbox اللاسلكية في الإصدار الخاص من Dream Vapor متاحة الآن للطلب المسبق على متجر مايكروسوفت. ويبلغ سعر التجزئة الموصى به 69.99 يورو، بغض النظر عن اللون، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في 6 فبراير2024.

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