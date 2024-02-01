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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالصور.. تيم كوك يضع سماعة Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس التنفيذي لشركة Apple وهو يصغ الجهاز منذ الكشف عنه في مؤتمر WWDC 2023 في يونيو، نظرًا لأن كوك عادةً ما يسارع إلى اعتماد أجهزة Apple للاستهلاك العام، خاصة في الأحداث الرئيسية والخطب، فمن المثير للاهتمام أن الشركة تبدو أكثر تحفظًا قليلاً في فعل الشيء نفسه مع Vision Pro، حتى الآن.
تيم كوك على الغلاف
تتضمن المقابلة اقتباسات من Tim Cook، وGreg Joswiak، وJames Cameron، وJon Favreau، وآخرين حول تجربتهم مع Apple Vision Pro، وكيفية تطوير سماعة الرأس.
تيم كوك
سيتم إطلاق Apple Vision Pro في الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، وقالت شركة Apple إن Vision Pro سيتم إطلاقه في بلدان إضافية في وقت لاحق من هذا العام.
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