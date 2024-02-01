تكنولوجيا: سمو ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة “آلات” لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للإلكترونيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن سمو ولي العهد السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود” عن إطلاق شركة “آلات” الجديدة، التي تنطلق للمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للإلكترونيات والصناعات المتقدمة.

تنطلق شركة “آلات” برؤية رئيسية لدعم السوق المحلي والأسواق العالمية في سبع من المجالات الرئيسية والتي تتضمن الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

أيضاً ترتكز رؤية شركة “آلات” التي تنطلق برئاسة سمو ولي العهد على دفع وتعزيز قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية، ليساهم بمستوى أعلى في سوق المملكة، وأيضاً ليكون نقطة إنطلاق لزيادة الفرض الإستثمارية.

كما ستلعب “آلات” كحلقة وصل للشركات الخاصة من خلال شراكات إستراتيجية مع عمالقة الصناعة في العالم لدفع الإقتصاد المحلي في المملكة والمنطقة العربية.

ومن المقرر أن يكون لشركة آلات بصمة في القطاع الصناعي عالمياً، وذلك من خلال شراكات تقدم من خلالها “آلات” حلول للصناعة المستدامة من خلال مصادر للطاقة النظيفة المتوفرة في المملكة.

أيضاً ستعمل “آلات” على إطلاق صناعات في أكثر من 30 فئة في مختلف القطاعات التي تشمل الصناعات الروبوتية، وأنظمة الإتصال، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب المنتجات الترفيهية الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة أيضاً التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

لن تقتصر رؤية آلات على الصناعات فقط، إلا أن الشركة ستعمل أيضاً على دفع الإبتكار في المملكة، وأيضاً المساهمة في البحث والتطوير، مع توفير فرص عمل تصل إلى 39 ألف فرصة في مختلف القطاعات.