تكنولوجيا: HONOR تعلن عن إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR الرائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف عن إطلاق HONOR Magic V2 في المملكة العربية السعودية، ليكون الأنحف والأخف وزنًا في فئته من الهواتف القابلة للطي. ويأتي هذا الإعلان في صورة تحدٍ جديد من HONOR لمنافسيها، وسيعيد بكل تأكيد ترتيب معايير الصناعة بفضل التحسينات الكبيرة المستحدثة على مستوى الشكل والبطارية والشاشة وتجربة المستخدم.

“ينتابنا شعور بالحماس إزاء الإعلان عن هاتف HONOR Magic V2 للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، ونرى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيتجاوز توقعات المستخدمين في المنطقة بصفة عامة، وفي أوساط المستخدمين الحاليين للأجهزة القابلة للطي بصفة خاصة“، هذا ما صرح تحدث السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية، وأضاف قائلاً، “من خلال التصميم المطوي الذي يشبه شكل ومظهر الهواتف الذكية التقليدية من الخارج، يُعد هاتف HONOR Magic V2 دلالة على التزامنا بجعل الأجهزة القابلة للطي أكثر عملية وسهولة من حيث الاستخدام. وهو بحق تحفة فنية فريدة تجمع بكل سلاسة أفضل ما في عالم الأجهزة الذكية في جهاز واحد يمكنك وضعه في جيبك”.

تصميم خفيف وسمك نحيف للغاية أقل من 1 سم

بغرض تحقيق أفضل قابلية للنقل، حرصت HONOR على تحسين هيكل الجهاز وتقنيات التصنيع وكذلك المواد المستخدمة، فبوزن 231 جرامًا فقط1 وسُمك 9.9 مم2 عند طيه، يدفع هاتف HONOR Magic V2 حدود الابتكار في الأجهزة القابلة للطي إلى مرحلة جديدة.

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة من معدن التيتانيوم فائق الخفة والصلابة تجمع بين خفة الوزن ومتانة الصنع، فهيكلها مصنوع من فولاذ جديد من ابتكار HONOR ومعتمد بشهادة SGS مشكَّل بأيدٍ خبيرة ومحترفة، وهو يضيف مزيدًا من المتانة والصلابة لآلية عمل المفصلة. وبفضل هذه الابتكارات المتقدمة، حصل HONOR Magic V2 على شهادة المتانة من SGS (Société Générale de Surveillance) من حيث قدرة المفصلة على تحمل ما يصل إلى 400000 طية، وهو ما يمنحها عمرًا افتراضيًا لا يقل عن عشر سنوات عند طي الجهاز بمعدل 100 مرة في اليوم!

بطارية جديدة من السيليكون والكربون لأداء جبار

يعمل هاتف HONOR Magic V2 ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون هي الأنحف في فئتها بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط، وتشتمل على تقنية ثورية مسجلة باسم HONOR تعمل على جمع الطاقة عند جهد منخفض من أجل تحقيق صرف أكبر للطاقة عند نفس الجهد مقارنةً ببطاريات الغرافيت. أضف لذلك أن هاتف HONOR Magic V2 يضمن للمستخدمين البقاء 3على اتصال دون الاضطرار لإعادة الشحن بشكلٍ مستمر، ويرجع ذلك إلى السعة الضخمة للبطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الدعم السريع SuperCharge من HONOR بقدرة 66 واط.

تقنية عرض تركز على الإنسان من HONOR

يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة مستخدم غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، 4يمكن خوض تجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.

وبالحديث عن دمج التقنيات المبتكرة التي تركز على راحة المستخدم وسلامته، تتميز شاشة هاتف HONOR Magic V2 بتقنية التعتيم الديناميكي، التي تجعله يحاكي إيقاع الضوء الطبيعي، مما يؤدي إلى تحفيز حركة العضلات الهدبية ويقلل من تعب العينين، وكذلك يتكيف مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة الخارجية ومدة الشاشة، بما يضمن الراحة المثالية للعينين.

يأتي الهاتف بميزة أخرى مهمة في هذا الباب وهي ميزة العرض الليلي (Circadian Night) والتي تعمل على تحييد الألوان النهارية والانتقال تدريجياً إلى ألوان أكثر دفئاً بطريقة تعاقبية تواطئ حركة الليل والنهار. وبناءً على الاختبارات المعملية، تساعد هذه الميزة على زيادة مستويات الميلاتونين، مما يساعد المستخدمين على الحصول على نوم أطول وبجودة أفضل.

كاميرات بقدرات متطورة تجعلك مصورًا محترفًا

يأتي هاتف HONOR Magic V2 مزودًا بإجمالي 5 كاميرات مميزة مقسمة بين كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية مزدوجة، بمعدل كاميرا واحدة على كل شاشة.

وتتكون منظومة الكاميرات الخلفية من كاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل، أما منظومة الكاميرا الأمامية المزدوجة فتتألف من كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.2) تدعم أوضاع تصوير متنوعة حتى تُمكّن المبدعين من اكتشاف أنماط جديدة لإنشاء المحتوى.

استمتع بتجربة نظام تشغيل سلس وآمن قائم على Android

يعمل هاتف HONOR Magic V2 بنظام Magic OS 7.2 من HONOR القائم على Android 13 والذي يوفر تجربة استخدام سلسة تلبي مختلف سيناريوهات الاستخدام، كالتواصل الاجتماعي والترفيه والبحث عن المعلومات والعمل والسفر. ولحماية خصوصية المستخدم وأمانه، يتضمن الهاتف ميزة Parallel Space (المساحة الموازية) الجديدة كليًا والتي تسمح للمستخدم بعزل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية بإيماءة واحدة.

السعر، اللون والتوفر

يأتي هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. يتوفر HONOR Magic V2 الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من خلال موقع HONOR أونلاين، مكتبة جرير، eXtra، STC، متجر تجربة HONOR. عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 4247 ريال تتضمن سماعات الرأس Bose Quiet Comfort Ultra، لوحة مفاتيح HONOR Choice Fold، وHONOR VIP Care + التي تشمل حماية الشاشة لمدة 6 أشهر، وتغيير حماية الشاشة مجانًا (مرتين)، والاستبدال بسبب التلف لمدة 30 يومًا.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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