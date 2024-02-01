شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الأوروبية ترسل أول طابعة معدنية 3D إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل وكالة الفضاء الأوروبية أول طابعة معدنية ثلاثية الأبعاد في العالم إلى محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيتم تركيبها في وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتتمثل مهمتها في إثبات صلاحية التكنولوجيا في المدار وتمهيد الطريق للاستخدام المستقبلي على المريخ والقمر.

سيتم استخدام الطابعة التي يبلغ وزنها 180 كجم والتي طورتها شركة إيرباص لإصلاح أو تصنيع الأدوات وواجهات التثبيت والأجزاء الميكانيكية، حيث يمكنها طباعة أجزاء بحجم يبلغ ارتفاعه تسعة سنتيمترات وعرضه خمسة سنتيمترات، وتستغرق العملية حوالي 40 ساعة.

بمجرد تركيبها في محطة الفضاء الدولية، ستقوم الطابعة ثلاثية الأبعاد بتصنيع أربع عينات معدنية سيتم إرسالها إلى الأرض لتحليلها، كذلك سوف ينتج النموذج الهندسي الأرضي للطابعة أيضًا نفس العينات.

قال سيباستيان جيرولت، مهندس نظام الطابعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، "من أجل تقييم آثار الجاذبية الصغرى، ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية والجامعة التقنية الدنماركية بإجراء اختبارات القوة الميكانيكية والانحناء وتحليل البنية المجهرية على الأجزاء المصنوعة في الفضاء ومقارنتها بالعينات الأخرى."

وقالت جوينايل أريدون، المهندسة الرئيسية في Airbus Space Assembly: "إن زيادة مستوى النضج والأتمتة للتصنيع الإضافي في الفضاء يمكن أن يغير قواعد اللعبة لدعم الحياة خارج الأرض". "بالنظر إلى ما هو أبعد من محطة الفضاء الدولية، يمكن أن تكون التطبيقات مذهلة، تخيل طابعة معدنية تستخدم الثرى المتحول (غبار القمر) أو مواد معاد تدويرها لبناء قاعدة قمرية."





العصر المعدني للفضاء

تتم الطباعة ثلاثية الأبعاد للأجزاء البلاستيكية على متن محطة الفضاء الدولية منذ عام 2014، لكن طباعة المعادن في الفضاء تأتي مع مجموعة من التحديات.

الأول: هو الحجم وهذا يتطلب تقليص حجم الطابعة إلى أبعاد الغسالة؛ وبالمقارنة، تشغل الطابعات الأرضية ما لا يقل عن 10 أمتار مربعة. وفقا لما أوردته TheNextWeb.

الثاني: هو السلامة وذلك لأن الطابعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لا تعمل فقط في درجات حرارة أعلى، ولكنها تتطلب أيضًا ليزرًا قويًا لإذابة المعدن.

وقال أدفينيت ماكايا، مهندس المواد في وكالة الفضاء الأوروبية: "تبلغ درجة انصهار الفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 1400 درجة مئوية، لذا تعمل الطابعة داخل صندوق مغلق بالكامل، مما يمنع الحرارة الزائدة أو الأبخرة من الوصول إلى طاقم المحطة الفضائية".

"وقبل أن تبدأ عملية الطباعة، يجب تنفيس جو الأكسجين الداخلي للطابعة إلى الفضاء، واستبداله بالنيتروجين - فالفولاذ المقاوم للصدأ الساخن سوف يتأكسد إذا تعرض للأكسجين."

وأضاف إذا حققت الطابعة ثلاثية الأبعاد نتائج ناجحة، فقد تكون هذه التكنولوجيا حاسمة الأهمية لاستكشاف المريخ والقمر، مع المساهمة في رؤية وكالة الفضاء الأوروبية لاقتصاد الفضاء الدائري.