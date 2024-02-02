شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحذر مستخدمى iPhone وMacBook معرضون لخطر كبير الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة الأمن السيبراني التابعة للحكومة الهندية، CERT-In، تحذيرًا حاسمًا لمستخدمى منتجات Apple، وفى أحدث نصائحها الصادرة مع مذكرة الثغرات الأمنية CIAD-2024-0007، حددت الوكالة الحكومية العديد من نقاط الضعف فى العديد من منتجات Apple والتى إذا استغلها المتسللون، يمكن أن تسمح لهم بسرقة بيانات المستخدمين الحساسة وحتى السيطرة الكاملة على الجهاز، وفقًا لموقع indiatoday.

تكشف المذكرة التحذيرية الصادرة عن CERT-In أن أحدث الثغرات الأمنية خطيرة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أجهزة iPhone وMacBooks، إذا تم استغلال هذه الثغرات الأمنية، فمن المحتمل أن تسمح للمهاجمين بالوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وتجاوز القيود الأمنية، والحصول على امتيازات مرتفعة على النظام المستهدف، كما يحث CERT-In مستخدمى أجهزة Apple على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين أجهزتهم وحماية بياناتهم الشخصية والحساسة من الوصول غير المصرح به.

قائمة أجهزة أبل المعرضة للخطر تتضمن قائمة الأجهزة المتأثرة العديد من منتجات Apple التى تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة:

-إصدارات Apple tvOS الأقدم من 17.3

‏-Apple TV HD وApple TV 4K (جميع الموديلات)

-إصدارات Apple watchOS الأقدم من 10.3

‏Apple Watch Series 4 والأحدث

-إصدارات Apple macOS Monterey الأقدم من 12.7.3

-إصدارات Apple macOS Ventura الأقدم من 13.6.4

-إصدارات Apple macOS Sonoma الأقدم من 14.3

-إصدارات Apple iOS وiPadOS الأقدم من 15.8.1

‏-iPhone 6s (جميع الموديلات)، iPhone 7 (جميع -الطرازات)، iPhone SE (الجيل الأول)، iPad Air 2، iPad mini (الجيل الرابع)، iPod touch (الجيل السابع)

-إصدارات Apple iOS وiPadOS الأقدم من 16.7.5

-آيفون 8، آيفون 8 بلس، آيفون X، آيباد الجيل الخامس، -آيباد برو 9.7 بوصة، آيباد برو 12.9 بوصة الجيل الأول

-إصدارات Apple iOS وiPadOS الأقدم من 17.3

‏-iPhone XS والإصدارات الأحدث، iPad Pro مقاس 12.9 بوصة من الجيل الثانى والأحدث، iPad Pro مقاس 10.5 بوصة، الجيل الأول من iPad Pro مقاس 11 بوصة والأحدث، iPad Air الجيل الثالث والأحدث، iPad الجيل السادس والأحدث، وiPad mini الجيل الخامس والأحدث لاحقًا

-إصدارات Apple Safari الأقدم من 17.3

‏macOS مونتيرى وmacOS Ventura