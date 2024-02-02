تكنولوجيا: مايكروسوفت تسرح موظف فى قسم الألعاب بعد 6 سنوات فى الشركة.. اعرف ليه؟

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft مؤخرًا عن جولة جديدة من عمليات تسريح العمال فى قسم الألعاب، والتى تضمنت فرق Activision Blizzard وXbox، وكشفت الشركة أنها تعمل على تقليل حجم القوى العاملة فى مجال الألعاب بحوالى 1900 دور من أصل 22000 شخص فى فريقها.

كتب أحد الموظفين المسرحين من Activision Blizzard على LinkedIn أنه كان يعمل مع الفريق لمدة ست سنوات وأن الأمر استغرق بعض الوقت لاستيعاب حقيقة تسريحه، وفقًا لموقع indiatoday.

أكد دانييل ساجون، الذى كان مديرًا للمشروعات والمنتجات فى Blizzard، أنه تلقى خبر إقالته من منصبه الأسبوع الماضى ومنذ ذلك الحين كان من الصعب عليه استيعاب الأخبار، وكتب على موقع LinkedIn : "لقد استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لى لأستوعب أنه قد تم تسريحى من منصبى فى Blizzard الأسبوع الماضى، وعلى الرغم من صعوبة استيعاب الأمر، لا يسعنى إلا أن أفكر فى السنوات الست الماضية من التجارب المذهلة التى قمت بتكوينها مع أصدقائى وزملائي".

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer عن تخفيض الوظائف للموظفين، وكتب أن مايكروسوفت اتخذت القرار المؤلم كجزء من عملية لتبسيط عملياتها والتركيز على المشاريع الجديدة، وقال: "كجزء من هذه العملية، اتخذنا القرار المؤلم بتقليص حجم القوى العاملة فى مجال الألعاب لدينا بما يقرب من 1900 وظيفة من أصل 22000 شخص فى فريقنا".

أثرت تخفيضات الوظائف على العديد من الموظفين البارزين الذين عملوا فى الشركات لسنوات، وجاءت عمليات التسريح من العمل أيضًا بعد الإعلان عن اختيار رئيس Blizzard مايك يبارا والرئيس التنفيذى للتصميم ألين أدهم لمغادرة الشركة بعد أن لعبوا أدوارًا حاسمة فى قيادتها وابتكارها.

وقالت مايكروسوفت، إنها عازمة على التعامل مع عمليات تسريح العمال بعناية وتعاطف، وتقديم المساعدة للموظفين المتضررين.