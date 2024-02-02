شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تقاضى 25 مقاطعة فى كاليفورنيا سيارات تسلا الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة فى كاليفورنيا تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة فى المنشآت فى جميع أنحاء الولاية، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا فى مقاطعة سان جواكين.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تم رفع الدعوى القضائية، التى تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائى لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.

وذكرت رويترز أن العقوبات المدنية قد تصل إلى 70 ألف دولار لكل انتهاك يوميًا، واتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تسلا بوضع العلامات والتخلص بشكل غير صحيح من المواد فى محطات النقل أو مدافن النفايات "غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة".

وتشمل مواد النفايات "زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوى، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل"، كما جاء فى الشكوى.

وكشفت شركة تسلا أن المدعين العامين فى مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات فى ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2022، جيث ذكرت فى ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير مختلفة، بما فى ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات فى موقعها"، وفقًا لموقع TechCrunch.

وقالت سابقا فى أكتوبر 2023، إنها تجرى محادثات تسوية مع المدعين العامين فى جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها.

وواجهت تسلا فى السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات، وفى عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات المواد الخطرة الفيدرالية، وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح فى مصنعها فى فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.