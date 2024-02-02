شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصف لعبة البوكيمون المسلحة بأكبر إطلاق لـ"Game Pass" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت اللعبة التي تشبه البوكيمون مع الأسلحة "Pokémon with Guns" حوالى 19 مليون نسخة منذ إطلاقها في 19 يناير، التي تسمى بـ Palworld، ويقول المطور Pocketpair أنه باع 12 مليون نسخة على Steam وسبعة ملايين على Xbox منذ الإطلاق بما فيها بيع أكثر من مليون نسخة في أول ثماني ساعات.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تقول مايكروسوفت، إن لعبة Pokémon الساخرة هي أكبر إطلاق لجهة خارجية على Game Pass.

وقال تاكورو ميزوبي، الرئيس التنفيذي لشركة Pocketpair، "لقد كانت استجابة المعجبين هائلة ومن المذهل رؤية ملايين اللاعبين حول العالم يستمتعون بـ Palworld".

وأضاف الرئيس التنفيذي، "هذه مجرد البداية بالنسبة لنا ولشركة Palworld، وستسمح لنا التعليقات التي نجمعها أثناء استخدام Game Preview بمواصلة تحسين تجربة Pal Tamers عبر جميع المنصات."

بالإضافة إلى كونها أكبر عملية إطلاق لـ Game Pass لجهة خارجية على الإطلاق، حصلت Palworld على أكبر عملية إطلاق للعبة جهة خارجية في اليوم الأول على Xbox Cloud Gaming (المضمنة مع Game Pass Ultimate).

وكانت أعلى ذروة للعبة منذ إطلاقها كانت ما يقرب من ثلاثة ملايين مستخدم نشط يوميًا على Xbox، وتقول مايكروسوفت إنها كانت اللعبة الأكثر لعبًا على منصات Xbox خلال تلك الفترة.

يتوفر Palworld في الوصول المبكر مقابل 30 دولارًا ومضمنًا في Game Pass على Xbox والكمبيوتر الشخصي بما في ذلك Steam.