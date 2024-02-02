شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار لعبة الحركة المستقبلية Stellar Blade فى 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصدر Stellar Blade، لعبة تقمص الأدوار والحركة الخاصة بـ Shift Up قريبًا، والتي كان من المقرر إطلاقها في عام 2023، حيث ستحاول كلاعب إنقاذ الأرض من الغزاة الغامضين.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، كشفت شركة الألعاب المصنعة عن أول حالة لعب لها لعام 2024، حيث أكدت أن اللعبة المستقبلية ستصدر في 26 أبريل حصريًا على PS5.

وتضعط اللعبة، التي تم تطويرها تحت عنوان "Project Eve"، في دور Eve، وهي محاربة من الفرقة السابعة المحمولة جواً.

عادت إلى الأرض لمحاربة Naytibas، أعداء البشرية الغامضين والمرعبين، تنضم Eve إلى زملائها الناجين Adam وLily لمحاولة إبادة Naytibas وإنقاذ آخر مدينة بشرية، Xion، من الخراب.

ترتبط Xion ببيئة "عالم شبه مفتوح" تسمى الأراضي القاحلة والصحراء الكبرى، هناك، ستلتقي بشخصيات جديدة وتساعد مواطني Xion وتجمع خلايا الطاقة للحفاظ على المدينة.

يمكنك طلب Stellar Blade مسبقًا بدءًا من 7 فبراير من خلال متجر PlayStation وشركاء البيع بالتجزئة، حيث ستصل في 26 أبريل.