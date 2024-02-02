شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منها Foamstars.. تعرف على ألعاب PlayStation Plus لشهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن قائمة ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر فبراير، وهناك ثلاث ألعاب مهمة على وشك الوصول إلى المنصة، بما في ذلك Foamstars وRollerdrome وSteelrisen، وسيتم إصدار تجربة لمدة ساعتين لمحاكاة الأبطال الخارقين المحبوبين Spider-Man 2 في 6 فبراير لأعضاء PlayStation Plus Premium/Deluxe.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تعد أكبر لعبة في المجموعة Rollerdrome، حيث تعتبر لعبة التزلج على الجليد جيدة للغاية، مع جمالية أنيقة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ومرئيات بأسلوب الكتب المصورة ورسالة في الوقت المناسب حول جشع الشركات.

هذه اللعبة أيضًا ممتعة للعب، حيث وضعت في قائمة أفضل الألعاب لعام 2022، وكذلك قائمة الأفضل في ألعاب PS5 لعام 2023.

كما ستصل لعبة Foamstars إلى PS Plus هذا الشهر، وهذه هي محاولة Square Enix لالتقاط بعض من سحر سلسلة Splatoon من Nintendo وهي في الواقع إصدار لليوم الأول للمنصة.

تعد Foamstars هي لعبة إطلاق نار للحفلات عبر الإنترنت 4×4، تمامًا مثل Splatoon، على عكس لعبة نينتندو، فإنك تستخدم الرغوة كطريقة أساسية بدلاً من الطلاء.

وتستبدل Steelrising بيئة خيالية بأجواء Steampunk، تدور أحداث الفيلم في نسخة تاريخية بديلة لباريس، حيث قامت الروبوتات بقمع الثورة الفرنسية.

سيحصل Fall Guys أيضًا على حزمة صور رمزية كجزء من هذا الإصدار، بما في ذلك الأزياء المستوحاة من شخصيات من سلسلة Ratchet & Clank.

وستكون جميع العناوين الثلاثة المذكورة أعلاه متاحة لأعضاء PS Plus بدءًا من 6 فبراير وحتى 4 مارس.