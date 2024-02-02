شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Silent Hill الجديدة مجانية وصغيرة الحجم ومتوفرة بجهاز PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة بلاى ستيشن عن النسخة الجديدة Silent Hill 2، حيث عادت لعبة Silent Hill، وفي وقت أقرب مما كان متوقعا، وهو عنوان جديد تمامًا في السلسلة باعتباره حصريًا لجهاز PlayStation 5، وأفضل ما في الأمر هو أن لعبة Silent Hill: The Short message مجانية ويمكنك تشغيلها من اليوم.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تعمل الشركة على تحديث السلسلة، حيث نرى بطلة الرواية أنيتا تستخدم الهاتف الذكي، وتغامر داخل مبنى سكني متهالك بعد تلقي رسائل من صديقتها.

لكن هذا ليس مبنى عاديا، كانت هناك شائعات عن حالات انتحار هناك، ولن يمر وقت طويل حتى تكتشف أنيتا مساحات غريبة من عالم آخر، يطاردها وحش ملتوي.

هذه هي اللعبة الأولى من بين العديد من ألعاب Silent Hill الجديدة قيد الإعداد، وكتب المنتج موتوي أوكاموتو على مدونة PlayStation أن الرسالة القصيرة بدأت كمشروع تجريبي ساعد المطورين الجدد من عشاق Silent Hill في الحصول على بعض الخبرة العملية.

أراد الفريق أيضًا استكشاف كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تتناسب مع لعبة الرعب النفسي، حيث قررت الشركة أن يكون إصدارها مجانًا لمساعدة الوافدين الجدد إلى السلسلة في التعرف على ما يدور حوله.