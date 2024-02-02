شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ميزة جديدة لجوجل فى الخرائط ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف جوجل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الخرائط، وهذه الميزة قيد الوصول المبكر وهي متاحة فقط لمناطق معينة ولأعضاء محددين من المرشدين المحليين، وفي الأساس تتيح لك الأداة التحدث إلى التطبيق باستخدام اللغة الطبيعية لاكتشاف أماكن جديدة في مدينتك أو عند السفر عبر هذا البلد.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" اسأل التطبيق عما تبحث عنه، مثل مطعم لتلبية احتياجات مجموعة أصدقائك مع قيود غذائية مختلفة. ستحلل نماذج اللغات الكبيرة للشركة المعلومات حول أكثر من 250 مليون مكان إلى جانب الرؤى المقدمة من أعضاء المجتمع كجزء من برنامج المرشدين المحليين.

وتقول جوجل إن النظام سيعمل بغض النظر عن مدى احتياجاتك المحددة أو المتخصصة، حيث تقدم الشركة مثالاً يطلب فيه أحد الأشخاص من التطبيق العثور على أماكن قديمة للتوفير في المدينة، حيث حللت نماذج الذكاء الاصطناعي الأماكن القريبة، إلى جانب الصور والتقييمات ومراجعات المجتمع، يقدم التطبيق مجموعة من الخيارات، كاملة مع الصور الدائرية وملخصات المراجعة.

ويمكن أيضًا استخدام هذه الميزة أثناء التنقل، حيث تقدم جوجل مثالاً على مطالبة الذكاء الاصطناعي بأنشطة في حالة حدوث عاصفة ممطرة مفاجئة.

ويمكنك تحسين نتائج البحث بشكل أكبر عن طريق طرح أسئلة المتابعة، ولكن الميزة محدودة بالتأكيد في الوقت الحالي، لأنها مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط وفي مناطق محددة فقط، وبمجرد أن يقدم مستخدمو الوصول المبكر تعليقات كافية، فمن المفترض أن تبدأ في الظهور في المزيد من الأماكن.