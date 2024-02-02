شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على لعبة التزلج بتقنية الواقع المعزز على Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه بالنسبة للمبتدئين، مولين هو متزلج محترف يُنسب إليه الفضل في ابتكار عدد من الحيل المميزة، بما في ذلك حركة ollie وkickflip.
هذه هي أول لعبة تزلج بتقنية الواقع المعزز على الإطلاق، حيث يقول Niantic إن طريقة اللعب ستشمل لاعبين يتنقلون في العالم الحقيقي لاستكشاف وجمع عناصر ساحة التزلج.
ستستخدم اللعبة نفس عناصر الدقة للواقع المعزز AR لتحويل العالم إلى ساحة تزلج لا نهاية لها، ويُظهر العرض التوضيحي للعبة شخصية أفاتار تتزلج في مواقع حقيقية مثل مواقف السيارات وداخل الغسالات.
تبلغ تكلفة جهازApple Vision Pro حوالى 3500 دولار، لذلك تعمل Niantic وReality Labs أيضًا على جلب اللعبة إلى الأجهزة المحمولة القياسية، بما في ذلك الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.
لا يزال الكثير من أسلوب اللعب غير معروف، لكن Niantic تعد بأن اللاعبين سيتمكنون من مشاركة ساحات التزلج المخصصة مع مستخدمين آخرين على كل من الأجهزة المحمولة ونظارات الواقع المختلط.
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