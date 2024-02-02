شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة جديدة لحماية دردشة "مستخدمى الويب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم WhatsApp ميزة Chat Lock لمستخدمي Android وiOS في مايو 2023، ومع ذلك، لم يتم طرح الميزة لنسخة الويب الخاص به، أخيرًا، وبعد انتظار طويل، يشير تقرير جديد إلى أن منصة المراسلة الفورية تعمل أيضًا على جلب الميزة إلى WhatsApp Web.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن مستخدمي الويب سيحصلون أيضًا على شريط جانبي مُعاد تصميمه، الآن، تظهر صورة مسربة لميزة Chat Lock رمزًا مخصصًا يتم وضعه على الشريط الجانبي الجديد.



واتساب

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يعمل WhatsApp على جلب ميزة Chat Lock للسماح للمستخدمين بقفل الدردشة الفردية على عميل الويب ووضعها خلف طبقة إضافية من الأمان، ويعد هذا مفيدًا إذا كنت لا تريد أن يعرف الآخرون عن محادثة معينة أو ترغب في إرسال معلومات حساسة.

وتُظهر الصورة المسربة رمز القفل بجوار أيقونة الدردشات المؤرشفة والرسائل المميزة بنجمة، وقد أدى هذا إلى التكهنات بأن الرسائل المقفلة ستظهر داخل علامة التبويب هذه، ويمكن إضافة طبقة ثانية من الأمان للوصول إلى علامة التبويب.

ونظرًا لعدم وجود تقارير حول كيفية عمل هذه الميزة، لا تتوفر تفاصيل حولها، ومع ذلك، يستخدم نظام Android وiOS رمز المرور وبصمة الإصبع ومصادقة Face ID كمدخل لفتح الدردشات، وعلى نسخة الويب، يمكن استخدام كلمات المرور أو حتى مفاتيح المرور، وهي طريقة مصادقة بدون كلمة مرور تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام القياسات الحيوية، لهذا الغرض.

وبصرف النظر عن هذا، من المتوقع أيضًا أن يحصل WhatsApp Web على شريط جانبي مُعاد تصميمه ونظام ألوان جديد للمظهر الداكن، وذكر تقرير سابق أن تغيير اللون تم إجراؤه لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة، بينما تمت إضافة الشريط الجانبي الجديد لإنشاء تناسق في التصميم عبر جميع منصات الشركة.

ويخطط WhatsApp أيضًا للعديد من الميزات الجديدة لتطبيقاته المحمولة، بالنسبة لنظام التشغيل iOS، يقال إن WhatsApp يعمل على إضافة دعم لمفاتيح المرور، والتي تمت إضافتها مسبقًا إلى نظيره Android، من المتوقع أن تدعم جميع طرز iPhone التي تعمل بنظام iOS 17 وصول الجهات الخارجية إلى مفاتيح المرور، وهذا يعني أن iPhone XR أو الطرز الأحدث التي تحتوي على تحديث iOS 17 ستكون الوحيدة التي تقوم بتنشيط مفاتيح المرور على تطبيق WhatsApp.

على نظام Android، يعمل التطبيق المملوك لـ Meta على ميزة مشاركة الملفات القريبة، وفقًا لتقرير منفصل، ومن المتوقع أن يعمل هذا بشكل مشابه لميزة المشاركة السريعة في Android (المعروفة سابقًا باسم المشاركة القريبة)، ويبدو أن ميزة WhatsApp تسمح للمستخدمين بتعيين أنفسهم ليكونوا مرئيين للمستخدمين القريبين الآخرين دون الكشف عن رقم هواتفهم لغير جهات الاتصال، ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشفيره من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.