انخفاض درجات الحرارة لحد الصقيع .. أمطار ثلجية بالإسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الإسكندرية صباح اليوم الجمعة أمطار غزيرة رعدية وانخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع ورياح شديدة وإرتفاع في مستوى موج البحر حتى 3 أمتار، تزامنًا مع خامس أيام نوة الكرم التى هبت الإثنين الماضي والتي تستمر 7 أيام.

وأشار تقرير غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار الطقس السيئ والأمطار الرعدية حتى غدا السبت، كما جاء في توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

كما أجري نافع جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، لمتابعة عمليات التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في شرق وغرب والعجمي وعبد القادر، مشددا على التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية بالمحافظة واستمرار عمل غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة 175 على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.

وشدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار المتابعة اللحظية ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة التواجد ميدانيا لجميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.