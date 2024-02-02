شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نتائج الربع الأول.. تعرف على إيراداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2024 المنتهي في 30 ديسمبر 2023، وسجلت الشركة إيرادات ربع سنوية بقيمة 119.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2 % على أساس سنوي، وأرباح ربع سنوية مخففة للسهم الواحد بقيمة 2.18 دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple: “تعلن شركة Apple اليوم عن نمو في إيراداتها لربع ديسمبر مدفوعًا بمبيعات iPhone، وسجل إيرادات غير مسبوق في الخدمات”، "يسعدنا أن نعلن أن قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة قد تجاوزت الآن 2.2 مليار، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في جميع المنتجات والقطاعات الجغرافية، وبينما يبدأ العملاء في تجربة Apple Vision Pro المذهل غدًا، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالسعي وراء الابتكار الرائد - بما يتماشى مع قيمنا ونيابة عن عملائنا.

وقال لوكا مايستري، المدير المالي لشركة Apple: "لقد أدى أداءنا المتميز في ربع شهر ديسمبر جنبًا إلى جنب مع توسيع الهامش إلى تحقيق ربحية قياسية على الإطلاق بلغت 2.18 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 16 بالمائة عن العام الماضي"، و"خلال هذا الربع، قمنا بتوليد ما يقرب من 40 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي، وأعدنا ما يقرب من 27 مليار دولار إلى مساهمينا، نحن واثقون من مستقبلنا، ونواصل القيام باستثمارات كبيرة في جميع أنحاء أعمالنا لدعم خططنا للنمو على المدى الطويل.

أعلن مجلس إدارة شركة Apple عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.24 دولار للسهم الواحد من الأسهم العادية للشركة، ويتم دفع الأرباح في 15 فبراير 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من نهاية العمل في 12 فبراير 2024.

واستنادًا إلى التقويم المالي للشركة، كان الربع الأول من العام المالي 2024 للشركة يتكون من 13 أسبوعًا، في حين كان الربع الأول من العام المالي 2023 للشركة يتكون من 14 أسبوعًا،