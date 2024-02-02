شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: أبل ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعى لأجهزة iPhone وMac خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزة iPhone وMac والأجهزة الأخرى بحلول نهاية عام 2024، فخلال مكالمة الأرباح الفصلية، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، أن ميزات برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدية قيد العمل في شركة Apple وستصل إلى العملاء "في وقت لاحق من هذا العام".

وقال كوك، "بينما نتطلع إلى المستقبل، سنواصل الاستثمار في هذه التقنيات وغيرها التي ستشكل المستقبل ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث نواصل قضاء قدر هائل من الوقت والجهد، ويسعدنا مشاركة تفاصيل عملنا المستمر في هذا المجال في وقت لاحق من هذا العام" (كما أوردته The Verge).

ومع ذلك، لم يكشف كوك المزيد عن خطط الشركة للذكاء الاصطناعي، لقد أكد للتو أن الشركة تخطط بالتأكيد لشيء ما لمستخدميها وأنهم متحمسون لإطلاقه قريبًا، "إن أسلوبنا، إذا صح التعبير، كان دائمًا هو القيام بالعمل ثم التحدث عن العمل، وعدم الخروج أمام أنفسنا، ولذا فإننا سنربط ذلك بهذا أيضًا، ولكن لدينا بعض وأضاف كوك: "الأشياء التي نحن متحمسون لها بشكل لا يصدق، والتي سنتحدث عنها في وقت لاحق من هذا العام"، "دعني أقول فقط إنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لشركة Apple من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي، دون الخوض في المزيد من التفاصيل أو الاستباق."

ومن المثير للاهتمام أن كوك ذكر الذكاء الاصطناعي التوليدي عدة مرات في تصريحاته، لكنه لم يؤكد أبدًا أي تفاصيل وقال فقط إن الشركة تخطط لإصدار كبير هذا الخريف، وتتوافق تلميحاته نحو ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أيضًا مع أحدث التقارير التي تشير إلى أن تحديث iOS 18 القادم سيكون تحديث البرنامج "الأكبر" في تاريخ نظام تشغيل أبل.

وفي تقريره الأخير، قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة آبل تخطط لتشغيل تحديث iOS الجديد الخاص بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذا سيجعل التحديث مهمًا لمستخدمي iPhone، وإذا كانت شركة آبل تطبخ شيئًا لحدث الخريف، فمن المؤكد أن التحديثات ستصل مع الجيل الجديد من أجهزة iPhone، حيث تقدم شركة Apple كل عام سلسلة iPhone الجديدة خلال حدث الخريف.