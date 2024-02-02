شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: أبل جعلت من الصعب جدًا إنشاء متاجر تطبيقات منافسة فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل اللوائح الجديدة، تعمل شركة Apple تقنيًا على تمكين إنشاء متاجر تطبيقات iPhone بديلة في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن المطورين الكبار مثل Meta سوف يوافقون، حيث شارك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وجهة نظر شركته بشأن سياسات Apple الجديدة خلال مكالمة أرباح الربع الرابع لشركة Meta مؤخرا وقال:

"لا أعتقد أن أمر أبل سيكون له أي فرق بالنسبة لنا، لأنني أعتقد أن الطريقة التي نفذوا بها ذلك، سأكون مندهشًا جدًا إذا اختار أي مطور الذهاب إلى متاجر التطبيقات البديلة المتوفرة لديه، لقد جعلوا الأمر مرهقًا للغاية، وأعتقد أنه يتعارض مع القصد من لائحة الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص، بما في ذلك نحن، أن نستمتع بجدية بما يفعلونه هناك ".

وبينما تؤكد شركة Apple أن التحميل الجانبي يمثل تهديدًا أمنيًا، فإن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) أجبر الشركة على فتح iPhone في المنطقة، ومع ذلك، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث تقدم Apple رسومًا جديدة من شأنها أن تشل نموذج الأعمال للتطبيقات المجانية مثل Meta إذا تم توزيعها خارج متجر التطبيقات.

تعكس تعليقات زوكربيرج شكاوى من نقاد متجر التطبيقات المشهورين الآخرين، بما في ذلك Spotify وEpic Games وMicrosoft، وقد وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، نهج شركة Apple في التجاهل بأنه "قمامة ساخنة".

وقال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، إن هذا "مستوى منخفض جديد"، وقد وصف ديفيد هاينماير هانسون، مبتكر Ruby on Rails والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في 37signals، الإعداد بأنه "نظام ابتزاز".

قال المنظمون الأوروبيون إنهم سيدرسون تنفيذ Apple للتحميل الجانبي بعد السابع من مارس، عندما يدخل DMA حيز التنفيذ، ويتمتع الاتحاد الأوروبي بسلطة فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القانون بما يصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية.