شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات يوتيوب المدفوعة تمتلك الآن أكثر من 100 مليون مشترك.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق موقع YouTube إنجازًا جديدًا من خلال عروض الموسيقى والاشتراكات المميزة، حيث تضم الخدمات المدفوعة أكثر من 100 مليون مستخدم فيما بينها اعتبارًا من شهر يناير، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في فترة تجريبية مجانية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فهذه زيادة قدرها 20 مليون عضو في ما يزيد قليلاً عن عام، وقد تضاعف الرقم منذ سبتمبر 2021، وقد نجح YouTube في زيادة الأرقام على الرغم من زيادة قدرها 2 دولار شهريًا لـ Premium التي دخلت حيز التنفيذ في الصيف الماضي.

وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين يستخدمون YouTube Music فعليًا (يتضمن Premium الوصول إلى هذه الخدمة)، ومع ذلك، فإن خدمة بث الموسيقى لديها عدد أقل بكثير من المستخدمين المدفوعين من Spotify، الذي كان لديه 220 مليون عضو مميز اعتبارًا من 30 سبتمبر.

وستكشف Spotify عن أحدث أرقام عضويتها في تقرير الأرباح الأسبوع المقبل، ولم تعد شركة Apple تكسر عدد مشتركيها في Apple Music، وكان آخر رقم ثابت قدمته الشركة للخدمة هو 60 مليون مشترك في عام 2019.

وبغض النظر عن ذلك، فإن المقارنة بين خدمة YouTube المدفوعة وApple Music وSpotify Premium لا تكاد تكون متماثلة، ويعتبر YouTube Premium هو شيء خاص به وله فوائده الخاصة، وقد يكون من الصعب العودة إلى الإصدار المجاني المليء بالإعلانات من الخدمة بعد الحصول على Premium.

ويعد خيار تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال دون الحاجة إلى اللجوء إلى الحلول البديلة وميزة تشغيل الخلفية مفيدًا للغاية، ويعد YouTube Music مجرد ميزة إضافية علاوة على ذلك للعديد من الأعضاء.