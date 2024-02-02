شكرا لقرائتكم خبر عن 120 رائد أعمال ومبتكرين يناقشون دعم قطاع التكنولوجيا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تحديات ريادة الأعمال الرقمية

#تغطية | انطلقت اليوم #تحديات_ريادة_الأعمال_الرقمية

في #جامعة_الباحة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك في مقر #حاضنة_أعمال_جامعة_الباحة

بحضور ومشاركة أكثر من 120 رائد أعمال ومبتكرين اجتمعوا لإيجاد حلول ريادية وتقنية تساهم في دعم قطاع التكنولوجيا بالمملكة. pic.twitter.com/yXLS4e9OB8— جامعة الباحة (@BahaUniversity) #تغطية | انطلقت اليوم #تحديات_ريادة_الأعمال_الرقمية

في #جامعة_الباحة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك في مقر #حاضنة_أعمال_جامعة_الباحة

بحضور ومشاركة أكثر من 120 رائد أعمال ومبتكرين اجتمعوا لإيجاد حلول ريادية وتقنية تساهم في دعم قطاع التكنولوجيا بالمملكة. pic.twitter.com/yXLS4e9OB8 — جامعة الباحة (@BahaUniversity) February 2, 2024

جوائز تصل إلى 450 ألف ريال

الدمام - شريف احمد - بمشاركة أكثر من 120 رائد أعمال ومبتكرين، انطلقت فعاليات تحديات ريادة الأعمال الرقمية.ويجتمع هؤلاء الرواد والمبتكرين، لإيجاد حلول ريادية وتقنية تسهم في دعم قطاع التكنولوجيا بالمملكة.وأشار مدير مركز الحاضنات وريادة الأعمال عبدالعزيز الغامدي، أن هذه المرحلة في تحديات ريادة الأعمال الرقمية هي مرحلة الحسم والمنافسة الحضورية التي تستمر ليومين متتاليين.وأضاف: يعرض المشاركون خلالها إبداعاتهم ويتنافسون لإثبات جدارتهم أمام لجنة التحكيم.وأوضح أن البرنامج، يُعد أكبر تحدي بالمنطقة وتصل جوائزه إلى 450 ألف ريال.وأفاد أنها ستوزع على ثلاثة فائزين خلال الحفل الختامي لتحدي بالمسرح الرئيس في المدينة الجامعية.