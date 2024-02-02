شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شحنات iPhone ستتراجع بنسبة 15% خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث استطلاع لسلسلة التوريد أجراه المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن شركة أبل ليست متفائلة جدًا بشأن شحنات iPhone في عام 2024، لدرجة أن شركة Apple خفضت منبع مكونات أشباه الموصلات مع الموردين بنسبة تصل إلى 15%.

ووفقا لكو، ستشهد شركة آبل انخفاضًا بنسبة 10-15% في شحنات هواتفها iPhone 15 وسلسلة iPhone 16 القادمة مقارنة بأرقام الشحنات لعام 2023.

وتواجه شركة آبل أيضًا تراجعًا في المبيعات في الصين، حيث انخفضت الشحنات الأسبوعية بنسبة 30-40٪ على أساس سنوي، ويذكر Kuo أيضًا أن الهواتف القابلة للطي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية هي نقاط بيع رئيسية للمستخدمين المتميزين في الصين ولا تقدم Apple حاليًا أيًا منهما، وهو ما يعد عيبًا كبيرًا.

ويعتقد Kuo أن شركة Apple لن تقدم أي تغييرات كبيرة في التصميم أو ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية على أجهزة iPhone الخاصة بها حتى عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى تراجع زخم شحناتها بشكل أكبر.