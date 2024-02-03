شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ميزات من واتساب هتسهل عليك يومك.. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم تطبيق واتساب ملايين المستخدمين يوميًا، حيث وصل إلى رقم قياسي بلغ 25 مليون رسالة في الثانية، العام الماضي، ولتحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، أطلقت منصة المراسلة الفورية العديد من ميزات الخصوصية، وميزات للمجموعات، وميزات لتبادل تجربة الاتصال والمراسلة، ولكن هناك 5 ميزات من واتساب تجعل من يومك الافضل.





أولاً: إخفاء حالة الاتصال بالإنترنتكانت هذه هي الميزة التي أردت أن يقدمها واتساب لسنوات عديدة، كما يوحي الاسم، تتيح الميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت عن الجميع، بمجرد تمكين هذه الميزة، لن يتمكن أحد أبدًا من معرفة متى تكون متصلاً بالإنترنت ولا شيء يمكن أن يكون أفضل من ذلك.

ثانياً: مراسلة نفسكأطلق تطبيق واتساب ميزة "مراسلة نفسك"، قد يشعر الكثيرون أنها ميزة لا معنى لها، ولكن تتيح لك هذه الميزة تدوين ملاحظات حول الأشياء المهمة، حيث يمكنك ببساطة إرسال كل الأشياء المهمة لنفسك وتثبيتها على واتساب.





ثالثاً: الصور الرمزية يتيح لك تطبيق واتساب إنشاء الصور الرمزية الخاصة بك، وعلى الرغم من أنها ليست الأفضل على الإطلاق، إلا أنها تحل الغرض، ويوفر واتساب بعض الخيارات الممتعة الاخرى لجعل الدردشات أكثر متعة وتفاعلية.





رابعاً: ترك المجموعات بصمتهناك ميزة أخرى صغيرة ولكنها فعالة أطلقها تطبيق واتساب، وهي "اترك المجموعات بصمت"، كان تطبيق واتساب يستخدم لتنبيه أعضاء المجموعة عندما يغادر شخص ما المجموعة، ولكن ليس بعد الآن، لديك الآن خيار مغادرة المجموعة دون أن يعرف أحد ذلك.