شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و iPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro و Phone 14 Pro Max ، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
هاتف iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
هاتف iPhone 8الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A11 Fusion.
الذاكرة الداخلية:256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 1821 mAh.
الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.
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