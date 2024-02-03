شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة أكثر من 600 تطبيق لـ Apple Vision Pro .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الطلبات المسبقة لـ Apple Vision Pro تقريبًا – وتبدأ المبيعات المفتوحة اليوم الجمعة، لكن ما هي التطبيقات التي ستتمكن من تشغيلها إذا كنت واحدًا من بين 200000 مشتري أو نحو ذلك، تقول Apple أنه سيكون لديك أكثر من 600 تطبيق للاختيار من بينها.

ليس Netflix أو YouTube، ولكن يوجد تطبيق Disney+ حيث يمكنك مشاهدة أفلام IMAX بتقنية 2D و3D، والعناوين الأخرى بدقة 4K والصوت المكاني مع Dolby Atmos، كما يتوفر Max (nee HBO Max)، كما هو الحال مع Apple TV+ الخاص بشركة Apple، والذي يتضمن بعض مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد بزاوية 180 درجة ودقة 8K مع الصوت المكاني.

بالحديث عن ذلك، إذا كان لديك تذكرة موسمية لـ MLS لـ Apple TV+، فستتمكن من بث المباريات مباشرة، كما يوجد أيضًا تطبيق NBA الذي سيتيح لك مشاهدة ما يصل إلى 5 مجموعات بث مباشر وعرض الإحصائيات المباشرة.

وهناك لعبة البيسبول أيضًا، باستخدام تطبيق MLB، يمكنك الحصول على عرض مثالي من لوحة المنزل ومراقبة الإحصائيات، كما يتوفر Red Bull TV أيضًا ويعد بعرض خرائط ثلاثية الأبعاد أثناء السباقات المقترنة بالفيديو والبيئات الغامرة، كما يمكن لعشاق الجولف مشاهدة جولة PGA باستخدام تطبيق Vision المخصص الذي يحتوي على نماذج ثلاثية الأبعاد لملاعب الجولف.

وبغض النظر عن الترفيه، يمكنك استخدام Apple Vision Pro للعمل، حيث يمكنك استخدام التطبيقات الأصلية لسماعات الرأس مع Magic Keyboard وMagic Trackpad المقترنتين، ولمزيد من الطاقة، يمكنك استخدام Mac Virtual Display والحصول على مهام متعددة في نظام التشغيل macOS، وهناك Zoom وMicrosoft Teams وSlack وNotion وTodoist وما إلى ذلك.

وبالعودة إلى الترفيه، ستتمكن من ممارسة الألعاب أيضًا مع أكثر من 250 عنوانًا من Apple Arcade المتوافقة بالفعل، ويمكنك إقران وحدة تحكم PS DualSense أو Xbox Wireless والبدء، وسيتم عرض معظم الألعاب على شاشة افتراضية، ولكن هناك بعض الألعاب المكانية أيضًا: Synth Riders، وLEGO Builder's Journey، وSuper Fruit Ninja (نعم، حقًا)، وWHAT THE GOLF؟، وCut the Rope 3، وJetpack Joyride 2، وBloons TD 6+ وأكثر.

لاحظ أن هناك ألعاب مكانية غير متوفرة عبر Arcade، ستجدها في متجر التطبيقات، وبالطبع، يمكنك دائمًا تشغيل الألعاب على جهاز Mac الخاص بك أيضًا (باستخدام Mac Virtual Display).

هناك المزيد - من المتاحف الافتراضية إلى معلومات Star Trek والتصور المكاني لحركة المرور في المطار إلى الطقس ثلاثي الأبعاد، والتطبيقات التعليمية التي تعرض مركبات ناسا الجوالة إلى التطبيقات التي تنقلك فوريًا داخل الخلية.

و يتم تمكين التسوق الافتراضي من خلال J.Crew Virtual Closet وMytheresa: Luxury Experience وDecathlon، وهناك أيضًا Lowe’s Style Studio وWayfair Decorify وZillow Immerse.