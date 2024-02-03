شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية "قفل المحادثات" على واتساب ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على قفل الدردشات على WhatsApp أمرًا مفيدًا للغاية، لأنها تمنح المستخدمين طبقة إضافية من الأمان ومزيدًا من الخصوصية. الميزة متاحة لكل من نظامي التشغيل Android وiOS، ولكن عميل WhatsApp على الويب سيحصل قريبًا على نفس الوظيفة في الأشهر المقبلة.

خطوات قفل المحادثات ويمكن للمستخدمين قفل محادثات WhatsApp على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android وiOS باستخدام تحديد الهوية البيومترية، الفكرة هي نفسها على WhatsApp Web، باستثناء أن قفل الدردشات على WhatsApp Web من المحتمل أن يتضمن رمزًا سريًا.

ويمكنك العثور على الدردشات المقفلة في علامة تبويب مخصصة، تمامًا كما لو كان لديك مكان منفصل لجميع الدردشات المؤرشفة، وستحتاج إلى إدخال رمز المرور لفتح علامة تبويب الدردشات المقفلة، لذلك ليس هناك فرصة لأن يقوم شخص آخر بمراجعة محادثات WhatsApp الشخصية الخاصة بك حتى لو كان يعرف كلمة مرور هاتفك.

تجدر الإشارة إلى أنه عند قفل الدردشات على WhatsApp Web، سينعكس ذلك على عملاء WhatsApp الآخرين، بما في ذلك iOS وAndroid، مما يضمن للمستخدمين تجربة مستخدم متسقة، كما أن ميزة قفل الدردشة الجديدة هي حاليًا في مرحلة التطوير، مما يعني أنك لن تراها الآن إذا كنت تستخدم عميل الويب، قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو حتى أشهر من الشركة لتقديم الميزة لعامة الناس.