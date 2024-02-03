شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات أبل تحقق أعلى إيرادات لها.. كم حققت كل واحدة منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة Apple تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2024 – الربع المنتهى فى 30 ديسمبر 2023، وأظهر إيرادات بلغت 119.6 مليار دولار وأرباحًا بقيمة 33.9 مليار دولار، حيث وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% بينما نمت الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي، وفيما يلى نرصد أبرز المنتجات وما حققته من إيرادات كما يلى:

- ظل iPhone أكبر مساهم في إيرادات Apple بقيمة 69.7 مليار دولار.

- وصلت خدمات Apple التي تشمل أمثال Apple Music وTV+ وiCloud وApp Store إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره 23.1 مليار دولار من الإيرادات.

-حققت الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والملحقات 11.9 مليار دولار.

- ظلت إيرادات أجهزة Mac ثابتة عند 7.8 مليار دولار.

- انخفض iPad إلى 7 مليارات دولار فقط من 9.4 مليار دولار في العام الماضي - وهو انخفاض بنسبة 25٪ على أساس سنوي.

وكانت الأمريكتان أقوى سوق لشركة أبل حيث بلغ صافي مبيعاتها 50.4 مليار دولار، تليها أوروبا (30.4 مليار دولار) والصين (20.8 مليار دولار)، وتفخر شركة Apple بالإعلان عن أنها تفتخر الآن بقاعدة مستخدمين تضم 2.2 مليار جهاز نشط حول العالم، و ذكر الرئيس التنفيذي تيم كوك التزام شركة Apple بالابتكار الرائد عشية إطلاق Apple Vision Pro في الولايات المتحدة.