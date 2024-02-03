شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تأتى نظارة Vision Pro بسعر مرتفع.. تيم كو ك يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحدث ابتكارات شركة أبل Vision Pro، إلى المتاجر بالفعل، والتى تأتى بسعر باهظ يصل إلى 3500 دولار، حيث قد تترك صدمة السعر البعض يتساءلون عن سبب هذه التكلفة الباهظة، لكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، انتهز الفرصة لتسليط الضوء على الأمر خلال مكالمة الأرباح الأخيرة.

وشدد على أن السعر المرتفع هو انعكاس للتقدم التكنولوجي المذهل الموجود في سماعة الواقع المختلط، فيما يعتبر Vision Pro، الذي تم بناؤه على أساس 5000 براءة اختراع، بمثابة شهادة على التزام Apple بالتكنولوجيا المتطورة.

وخلال مكالمة الأرباح، تناول كوك المخاوف بشأن الأسعار الباهظة، قائلًا: "إذا نظرت إلى الأمر من وجهة نظر السعر، فهناك قدر لا يصدق من التكنولوجيا المضمنة في المنتج"، ومضى في تسليط الضوء على تضمين شريحتي Apple Silicon وتوافر 600 تطبيق ولعبة جديدة مصممة خصيصًا للجهاز.

تقدم Apple Vision Pro حوسبة مكانية، مما يسمح لمرتديها بدمج المحتوى الرقمى فى محيطهم المادى، هذه التكنولوجيا هي نتيجة سنوات من الابتكار، بدءًا من التطورات في مجال السيليكون وحتى شاشات العرض، والخطوات الكبيرة فى الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.

وأوضح كوك دور الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "إنه بالطبع مبنى على العديد من الابتكارات التى أمضت شركة آبل عدة سنوات عليها، بدءًا من السيليكون إلى شاشات العرض والتعلم الآلى المهم للذكاء الاصطناعى - كل التتبع اليدوى، ورسم خرائط الغرفة، وكل هذه الأشياء"، يقودها الذكاء الاصطناعى."

وعلى الرغم من السعر المرتفع على ما يبدو، لم يتردد العديد من محبي أبل فى الحصول على قطعة المستقبل الخاصة بهم عندما تم فتح الطلبات المسبقة فى 19 يناير، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن الشركة باعت بالفعل حوالي 200 ألف سماعة رأس، ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن الطلب قد يتضاءل بسبب الطبيعة المتخصصة لسماعات الرأس.