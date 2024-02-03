شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أسباب تجعل iPhone 15 Pro Max أفضل هاتف من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل هاتف iPhone 15 Pro Max، العام الماضى، خلال مؤتمرها السنوى، وبطبيعة الحال، وضع الهاتف معايير جديدة لما يمكن أن يفعله جهاز من الطراز الأول، محملاً بأحدث الميزات والتحسينات، مثل هيكل التيتانيوم، وأول هاتف في العالم مزود بشريحة 3 نانومتر، وزر إجراء والمزيد، فهو يُظهر تفاني Apple القوي في الريادة في الكثير من الابتكارات الأولى في الصناعة.



معالج A17 Pro قوي للغاية معالج A17 Pro قوي للغاية يوجد داخل iPhone 15 Pro Max شريحة A17 Pro، ومع تطبيق Apple لنظام التسمية "Pro" لشرائحها، ما عليك سوى أن تفهم أن أحدث هاتف iPhone 15 Pro Max سيجعل كل شيء يعمل بسرعة كبيرة، وهذا يعني أن التطبيقات ستبدأ التشغيل بسرعة، ويمكنك القيام بالكثير من الأشياء في وقت واحد دون أي مشاكل. وأيضًا، نظرًا لأن هذه مجموعة شرائح 3 نانومتر، فمن الناحية الفنية يجب أيضًا التأكد من أن بطارية الهاتف تدوم لفترة أطول، حتى تتمكن من استخدام هاتفك لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحنه، أفضل ما في الأمر هو أن iPhone 15 Pro Max من المقرر أن يتلقى مجموعة من ألعاب AAA من الدرجة الأولى المجهزة بدقة للجوال، والتي تتميز بإصدارات مخصصة من العناوين مثل Resident Evil 4 Remake وResident Evil Village وDeath Stranding وAssassin's Creed Mirage.





منفذ USB-Cشركة Apple تبنت أخيرًا منفذ USB Type-C في سلسلة iPhone 15، مع قيام سلسلة iPhone 15 Pro بذلك بشكل أفضل، لذلك، يحصل iPhone 15 Pro و15 Pro Max على سرعات USB 3.0 من خلال منفذ Type-C، مما يعني أنه يمكنك ببساطة توصيل جميع لقطات Pro-Res وLOG وما إلى ذلك التي ستصورها ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو SSD بسرعة مذهلة تبلغ 10 جيجابت في الثانية، ولكن الأفضل من ذلك، أنك الآن لا تحتاج إلى كابل شحن منفصل لشحن جهاز iPhone الخاص بك!





هيكل من التيتانيوملا يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بالقوة من الداخل فحسب، بل إنه قوي أيضًا من الخارج، هيكل iPhone 15 Pro مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن معدن التيتانيوم يتفوق بكثير على الفولاذ عندما يتعلق الأمر بالقوة والمتانة، وكل ذلك مع كثافة أقل، وهذا يعني أن iPhone 15 Pro Max كبير الحجم وأسمك قليلاً من iPhone 14 Pro Max، لكنه لا يزال يزن أقل بحوالي 20 جرامًا! في الأساس، مع هيكل التيتانيوم الجديد، يصبح iPhone 15 Pro Max الهاتف الأكثر متانة في العالم، وكل ذلك في نفس الوقت هو الهاتف الأكثر فخامة أيضًا.





الكاميرا‏iPhone 15 Pro Max يحتوي على نظام كاميرا مذهل مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقنية OIS من الجيل الثاني، لتحقيق استقرار أفضل بكثير، كما لو أن iPhone 14 Pro لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية! بصرف النظر عن هذا، يوفر iPhone 15 Pro Max أيضًا إمكانيات التكبير الطويل بفضل الكاميرا المقربة 5x، بالإضافة إلى ذلك، مع القدرة على التقاط صور ProRAW، وتصوير مقاطع فيديو ProRes، وتسجيل مقاطع الفيديو، ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد،





الشاشة من المعروف أن طرازات iPhone Pro تحتوي على شاشات OLED، تمتد شاشة iPhone 15 Pro Max من الحافة إلى الحافة، وتتميز بإطارات أنحف وأكثر تناسقًا من أي وقت مضى، علاوة على ذلك، فإن كل المزايا المتوقعة من شاشة من الدرجة الأولى، مثل الشاشة التي تعمل دائمًا، ومعدل التحديث 120 هرتز، وتشغيل الفيديو HDR10 والمزيد واضحة هنا، بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها واحدة من أكثر شاشات الهواتف الذكية سطوعًا المتاحة على أي هاتف ذكي في الوقت الحالي.





زر الإجراء لقد اختفى مفتاح التنبيه أو مفتاح كتم الصوت/الرنين الذي نراه عادةً على أجهزة iPhone على الجانب، في الواقع، ولكن لا يزال هاتف iPhone 15 العادي يمتلكه، لذلك، تم استبدال مفتاح التنبيه بزر الإجراء، وبإمكانك التبديل بين كتم الصوت والرنين عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الإجراء، وإذا بحثت في الإعدادات، يمكنك أيضًا برمجة زر الإجراء لتشغيل وظائف مختلفة بنقرة واحدة مسبقًا.