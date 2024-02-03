تكنولوجيا: ميزة “Circle to Search” ستكون حصرية لمستخدمي هواتف Google وSamsung في الوقت الراهن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج سلسلة Galaxy S24 مؤخراً بميزة البحث “Circle to Search” التي تتوفر في هواتف Pixel 8، ولقد أشارت أحدث التفاصيل إلى أن هذه الميزة ستكون حصرية لمستخدمي هواتف Google وSamsung في الوقت الراهن.

تتيح ميزة “Circle to Search” للمستخدمين رسم دائرة على صورة أو نص أو مقطع فيديو ليبدأ البحث عن تفاصيل أكثر حول المحتوى المحدد، ولقد كانت هذه الميزة واحدة من مميزات الذكاء الإصطناعي التي قدمت من سامسونج في هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وأيضاً Galaxy S24 Ultra.

ولقد طورت هذه الميزة بالتعاون بين سامسونج وجوجل، لذا توفرت الميزة أيضاً لمستخدمي هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro بعد إنتهاء حدث سامسونج.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن خدمة “Circle to Search” ستتوفر عبر تحديثات النظام لمستخدمي أجهزة وهواتف الأندوريد، إلا أن شركة سامسونج أكدت في تصريحات مؤخراً على أن الميزة ستكون ميزة حصرية لأجهزة سامسونج وجوجل حتى شهر أكتوبر من هذا العام.

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