تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 12 Plus في منصة TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme في الأسواق خلال الفترة الماضية هاتفي Realme 12، وRealme 12 Pro Plus، والآن كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن إصدار الشركة الجديد Realme 12 Plus.

ينضم هاتف Realme 12 Plus قريباً لسلسلة هواتف Realme 12 التي انطلقت بشكل رسمي خلال الفترة الماضية في السوق الصيني.

ولقد أعتمد الإصدار الجديد في قاعدة بيانات “TENAA”، ومن المقرر أن يأتي الهاتف برقاقة كوالكوم، وإختيارات في الذاكرة العشوائية تبدأ من 6 إلى 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، بينما يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يتميز Realme 12 Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما ينطلق الهاتف بأبعاد 162.95 في 75.45 في 7.87مم، ووزن 190 جرام.

أيضاً تدعم Realme هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Realme 12 Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بميزة الشحن السريع بقدرة 67W.

يذكر أن هاتف Realme 12 Plus يظهر في الصور المسربة من منصة TENAA بتصميم جلدي “faux” يحاكي إلى حد كبير هاتفي Realme 12 وRealme 12 Pro Plus.

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