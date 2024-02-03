شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: مارك زوكربيرج معرض للوفاة بسبب ممارسته أنشطة عالية الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عالم عمالقة التكنولوجيا سريع الخطى، حيث يمكن لكل خطوة أن تحدث فارقا عبر السوق، جلبت Meta تطورًا غير متوقع إلى الطاولة، ففى تقريرها المالي الأخير كشفت الشركة عن حجر عثرة محتمل لا يرتبط سوى برئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، ويبدو أن ميتا ليس سعيدًا جدًا بخيارات نمط حياة زوكربيرج.

واتضح أن هوايات زوكربيرج التى تسعى إلى الإثارة، بما فى ذلك الفنون القتالية المختلطة (MMA) والرياضات المتطرفة، ليست مجرد خيارات شخصية ولكنها قد تشكل خطراً على شركة Meta ومستثمريها، وأشار التقرير السنوي، الذي تم تقديمه الجمعة الماضي، إلى أن أنشطة مثل الرياضات القتالية، والرياضات الخطرة، وحتى الطيران الترفيهي، والتي من المعروف أن زوكربيرج يستمتع بها، تحمل فى طياتها ظلال إصابة خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك.

وقالت شركة ميتا، فى تقريرها السنوي، "يشارك زوكربيرج وبعض أعضاء الإدارة الآخرين فى العديد من الأنشطة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية والرياضات المتطرفة والطيران الترفيهي، والتي تحمل خطر الإصابة الخطيرة والوفاة، وإذا أصبح السيد زوكربيرج غير متاح لأي سبب من الأسباب، فقد يكون هناك تأثير سلبي جوهري على عملياتنا".

بالنسبة لشركة ميتا، وهي شركة مرادفة للتحول وتشكيل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مشاركة رئيسها التنفيذي في أنشطة عالية المخاطر ليست مجرد مسألة اهتمام شخصي، وذكر التقرير أنه إذا حدث أي شيء لزوكربيرج، فقد يؤثر بشكل خطير على العمليات اليومية للشركة.

إن حب زوكربيرج للفنون القتالية المختلطة والرياضات المتطرفة ليس سراً، ففي نوفمبر، أعلن أنه مزق الرباط الصليبي الأمامي أثناء تدريب الفنون القتالية المختلطة، مما أدى إلى إجراء عملية جراحية، وتصدرت مغامراته عناوين الأخبار مرة أخرى عندما انخرط في نزاع عام مع إيلون ماسك من شركة تيسلا.

وكان المليارديران، المعروفان باشتباكاتهما حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، قد خططا لمباراة الفنون القتالية المختلطة لتسوية خلافاتهما، ومع ذلك، تم إلغاء القتال، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتراجع، وردًا على المناقشات حول عوامل الخطر المكتشفة حديثًا، نشر زوكربيرج صورة GIF على Threads مع الرسالة، "مخاطر عالية = مكافأة عالية".

على الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بمساعي زوكربيرج المتهورة، شهدت شركة ميتا ارتفاعًا كبيرًا في أسهمها يوم الجمعة، أعلنت الشركة عن زيادة مذهلة بمقدار ثلاثة أضعاف في أرباح الربع الرابع، إلى جانب الإعلان عن أول توزيع أرباح على الإطلاق.

ويفتح هذا الوحي محادثة حول التوازن الدقيق بين المشاعر الشخصية ومسؤوليات الشركات. بينما يهتف المستثمرون بالنجاح المالي لشركة "ميتا"، تظل الأسئلة قائمة حول كيفية تأثير هوايات "زوكربيرج" المليئة بالمغامرة على مستقبل الشركة.