الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تحسنًا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى ارتفاع قيم الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح السبت، أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، خلال فترة النهار، قائلة إن سرعات الرياح تعتدل تمامًا؛ الأمر الذي يشعر المواطنين بالاستقرار.

وذكرت أن السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري تشهد اليوم، فرص أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر فرص أمطار خفيفة.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية مع تقدم أيام الأسبوع، متوقعة أن ترتفع قيم درجات الحرارة اعتبارًا من الاثنين، لتسجل العظمى على القاهرة 20 درجة.

وذكرت أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة المؤثرة خلال الأيام المقبلة، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت أن تزداد فرص سقوط الأمطار يوم الأحد، لتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية، مؤكدة أن كمياتها في المجمل أقل من الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي.