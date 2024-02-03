شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إتاحة Apple Vision Pro.. ماذا تقدم نظارة أبل الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

تجربة رقمية واقعية

شريطان للرأس لملاءمة أحجام مختلفة.

وسادة إضافية للوجه (واحدة أكثر سمكًا قليلًا من الأخرى، لمن يرتدون عدسات طبية).

بطارية خاصة مع كابل.

غطاء أمامي مبطن مريح للواجهة الزجاجية لسماعة الرأس.

محول شحن USB-C بقدرة 30 واط.

كابل USB-C.

قطعة قماش تلميع من Apple (والتي تقول Apple إنها يجب أن تكون قطعة القماش الوحيدة التي تستخدمها لتلميع Vision Pro).

دليل التعليمات.

أسعار AppleVision Pro

الدمام - شريف احمد - باتت نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro رسميًا في يد الجمهور بالولايات المتحدة بدءًا من أمس الجمعة، حين استلمها العملاء الذين طلبوها مسبقًا من مواقع متجر Apple Store، فيما من المقرر إتاحتها لبقية بلدان العالم تباعًا في وقت قريب.وظهر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في متجر الشركة الرئيسي بمدينة نيويورك صباح الجمعة للاحتفال بإطلاق النظارة باهظة الثمن والتي تعد نقلة جديدة في عالم النظارات الواقعية.تقول أبل عبر موقعها على الإنترنت عن منتجها الجديد أن Apple Vision Pro تمزج المحتوى الرقمي مع العالم المادي بسلاسة وتطلق العنان لتجارب مكانية قوية في VisionOS، والتي يتم التحكم فيها من خلال عيون المستخدم ويديه وصوته.وتوضح أن متجر التطبيقات الجديد يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق متوافق عبر iOS وiPadOS، بالإضافة إلى أكثر من 600 تجربة جديدة تستفيد من الإمكانات الفريدة لـ Vision Pro.ويحتوي صندوق السماعة علىيبلغ سعر نظارة Apple Vision Pro الواحدة 3500 دولار أمريكي، وهو ما عده البعض مرتفعًا للغاية مقابل منتج واحد.وفي حديثه حول سعر المنتج قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن النظارة هي ”تقنية الغد اليوم”.وقال كوك: ”يمكن للناس تقسيط ثمن النظارة على فترات زمنية، في إشارة إلى خطة التمويل الشهرية التي يمكن للمشترين اختيارها.وأكد أن ثمنها المرتفع ذاك يرجع إلى قيمتها، كما أنها مرت بعملية تصنيع معقدة، إذ حصلت على 5000 براءة اختراع.