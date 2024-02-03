تكنولوجيا: مشكلة “الخط الأخضر” تظهر في شاشة بعض من وحدات Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك عدد من مستخدمي هاتف Galaxy S24 Ultra صور تؤكد على ظهور مشكلة “الخط الأخضر” الذي يظهر بشكل رأسي في شاشة الهاتف، وأيضاً خط أفقي باللون الأبيض.

واجهت شركة سامسونج مشكلة “الخط الأخضر” الذي يظهر في شاشة هواتفها الذكية منذ بضعة سنوات في سلسلة Galaxy S20 للمرة الأولى، إلا أن هذه المشكلة لم تقتصر على إصدارات سامسونج، حيث رصدت أيضاً في هواتف OnePlus وRealme.

ولقد عادت هذه المشكلة للظهور من جديد في سلسلة Galaxy S24، حيث أكد بعض من مستخدمي هاتف Galaxy S24 Ultra على منصة Reddit على وجود خط رأسي باللون الأخضر وأخر أفقي باللون الأبيض يقطع الشاشة في إصدار Ultra، كما أرفق المستخدمين صور توضح مشكلة الشاشة.

ويؤكد المستخدمين على أن إعادة تشغيل Galaxy S24 Ultra أو إعادة ضبط المصنع لم تنجح في معالجة مشكلة الشاشة.

كما سجلت بعض الحالات الأخرى شكاوى لنفس المشكلة، حيث أكد المستخدمين على صعوبة إستبدال الوحدة أو إسترداد قيمة الهاتف للوحدات التي تواجه هذه المشكلة.

أيضاً لا يمكن التأكيد في الوقت الراهن ما إذا كانت مشكلة الشاشة في Galaxy S24 Ultra تظهر في وحدات متفرقة أو أن المشكلة ستظهر في وحدات أكثر من الهاتف لاحقاً.

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