شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تختبر ميزة جديدة لإضافة جهات الاتصال إلى "المفضلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن منصة واتساب تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة جهات الاتصال إلى قائمة "المفضلة"، وذلك لكي تظهر في الجزء العلوي من سجل المكالمات، حيث تهدف هذه الميزة إلى تسهيل الاتصال بجهات الاتصال المفضلة.



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وبحسب موقع wabetainfo المتخصص في تسريبات وتساب، فتوفر تلك الميزة طريقة مخصصة للوصول إلى جهات الاتصال استنادًا لتفضيلات المستخدم، حيث تستغل جزء من المساحة المتاحة في تبويب المكالمات، لعرض جهات الاتصال المفضلة، عوضًا عن عرض سجل الاتصالات فقط.

على جانب أخر قدم WhatsApp ميزة Chat Lock لمستخدمي Android وiOS في مايو 2023، ومع ذلك، لم يتم طرح الميزة لنسخة الويب الخاص به، أخيرًا، وبعد انتظار طويل، يشير تقرير جديد إلى أن منصة المراسلة الفورية تعمل أيضًا على جلب الميزة إلى WhatsApp Web.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن مستخدمي الويب سيحصلون أيضًا على شريط جانبي مُعاد تصميمه، الآن، تظهر صورة مسربة لميزة Chat Lock رمزًا مخصصًا يتم وضعه على الشريط الجانبي الجديد.