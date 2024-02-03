تكنولوجيا: إطلاق جهاز العرض الليزري صغير الحجم Dangbei Atom مع سطوع 1200 لومن بسعر يبدأ من 899 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز العرض الليزري المدمج Dangbei Atom للسوق العالمية. وقد تم الكشف عن جهاز العرض لأول مرة في ديسمبر 2023 وتم عرضه أيضًا خلال معرض CES 2024 في يناير الماضي.

يأتي الجهاز متاح على موقع أمازون مما يعني أنه يمكن شراؤها عبر الإنترنت من عدة دول. ويحتوي Dangbei Atom على مصدر ضوء ليزر يوفر أقصى سطوع يبلغ 1200 لومن ISO ودقة 1080 بكسل.

يدعم الجهاز Google TV والأوامر الصوتية لمساعد جوجل. كما يُعد الإصدار 1080 بكسل من Atom أول جهاز عرض ليزر يدعم Google TV ويقدم مجموعة واسعة من تطبيقات البث مثل Netflix وYouTube وDisney++.

يحتوي جهاز العرض على مصدر ضوء ليزر ALPD ويمكنه عرض صور يصل عرضها إلى 180 بوصة. كما أنه يدعم تنسيق الفيديو HDR10+.

تتضمن أدوات تحسين الصورة المتوفرة التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف وتجنب العوائق وملاءمة الشاشة.

كما أنه يتميز أيضًا بتقنية البث اللاسلكي للشاشة Chromecast بينما تدعم مكبرات الصوت المدمجة بقوة 10 واط تقنية Dolby Audio.

يزن جهاز عرض الليزر 1.28 كجم ويبلغ سمكه 1.87 بوصة. وهو يعد أخف وزنًا من الحاسب المحمول العادي مما يؤكد التصميم المدمج وتعدد الاستخدامات لجهاز عرض الليزر.

يأتي جهاز العرض Dangbei Atom الجديد متاح للشراء عبر Amazon، وهو معروض للبيع في الولايات المتحدة مقابل 749 دولارًا أمريكيًا بفضل قسيمة بقيمة 150 دولارًا أمريكيًا. وبالتالي فإن السعر الأصلي لـ Dangbei Atom هو 899 دولارًا.

المصدر