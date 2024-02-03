شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. إلقاء بدلة فى الفضاء ودورانها حول الأرض مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى رواد الفضاء من المحطة الدولية بدلة فارغة إلى الفضاء من أجل العلم، في مثل هذا اليوم الثالث من فبراير عام 2006، حيث تم تجهيز هذه البدلة الفضائية الفارغة، المعروفة باسم SuitSat، بجهاز إرسال لاسلكي يبث باستمرار رسائل مسجلة مسبقًا من العلماء والطلاب من جميع أنحاء العالم.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ألقى قائد البعثة رقم 12 بيل ماك آرثر من وكالة ناسا ومهندس الطيران فاليري توكاريف، رائد فضاء روسكوزموس، بدلة أورلان الفضائية القديمة الفارغة روسية الصنع من على متن محطة الفضاء كتجربة.

وبث أيضا بيانات القياس عن بعد، حتى يتمكن مشغلو الراديو الهواة والعلماء المواطنون على الأرض من المشاركة في تتبع هذه البدلة الفضائية.

لم تدور بدلة SuitSat حول الأرض إلا مرتين قبل أن تنفد بطارياتها قبل الأوان، واحترقت أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.