شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة فضائية جديدة تستعد لرحلتها الأولى إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت وكالة ناسا وشركة Sierra Space، التي يوجد مقرها في كولورادو، على تصنيع طائرة فضائية تسمى Dream Chaser، والتى من المقرر أن تطير بأول مهمة لها على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، يحدث هذا الأمر بمنشأة اختبار نيل أرمسترونج التابعة لناسا في ساندوسكي، حيث تم تكديس طائرة Dream Chaser ووحدة الشحن الخاصة بها عموديًا ، المركبات المسماة "Tenacity" و"Shooting Star"، كما سيكون الحال أثناء الإطلاق، وكان طول الثنائي 55 قدمًا (16.8 مترًا).

سيعمل الظهور الأول المرتقب لمركبة Tenacity على نقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، وستساعد هذه المهمة التجريبية غير المأهولة على تطوير العلوم في الفضاء والاستمرار في تحفيز الاقتصاد المزدهر في مدار أرضي منخفض.

ولكن قبل أن تبدأ الرحلة الافتتاحية، يجب على Tenacity وShooting Star إكمال مجموعة متنوعة من الاختبارات.

يتم إخضاع المركبة الفضائية لخطواتها في مرفق الاهتزاز الميكانيكي التابع لمركز ناسا، وتعرض هذه التجارب المركبات إلى البيئات القاسية المختلفة التي ستواجهها أثناء المهمة، والذي سيحدث فوق صاروخ United Launch Alliance Vulcan Centaur.

تلقت شركة Sierra Space عقدًا متعدد السنوات لخدمات إعادة الإمداد التجارية 2 (CRS2) من وكالة ناسا في عام 2016، لتوفير ما لا يقل عن ست مهام لتوصيل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وفقًا لإصدار حديث من وكالة ناسا، يعد هذا جزءًا من جهد مستمر لزيادة خيارات إعادة الإمداد التجاري في مدار أرضي منخفض.

تواصل ناسا التعاون مع الصناعة الخاصة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بنقل البضائع ورواد الفضاء إلى المحطة،على سبيل المثال، وقعت الوكالة صفقات طاقم تجاري مع Boeing وSpaceX في عام 2014.

يقول مسؤولو ناسا والمدافعون عن الاستكشاف إن المشاركة المتزايدة للاعبين من القطاع الخاص في إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية يمكن أن تعزز العائدات العلمية بشكل كبير في المستقبل.

في حين أن Shooting Star ستحترق في الغلاف الجوي للأرض بعد انتهاء مهمتها الوحيدة، فإن Tenacity ستهبط وستكون جاهزة لإقلاع آخر، وفي الواقع، تم تصميم الطائرة الفضائية للقيام بما يصل إلى 15 مهمة.

ستحمل Tenacity أكثر من 7800 رطل (3540 كجم) من البضائع في رحلتها الأولى، على الرغم من أنها يمكن أن تحمل ما يصل إلى 11500 رطل (5215 كجم) في المهام المستقبلية.

تم تصميم الطائرة الفضائية لتحمل أكثر من 3500 رطل (1590 كجم) من عينات الشحن والتجارب، في حين يمكن التخلص من أكثر من 8700 رطل (3950 كجم) من القمامة في وحدة الشحن عند العودة، ويهدف بناة Dream Chaser إلى إنشاء شيء قابل لإعادة الاستخدام وموثوق به للغاية.