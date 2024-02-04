شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Skype يتيح تذكر موضع الفيديو المفضل لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحديث الداخلي الأخير لبرنامج Skype العديد من الميزات والتحسينات الجديدة عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث يقدم هذا المنشور نظرة عامة محايدة وموضوعية لهذه التغييرات، بهدف الوضوح والدقة.

ويمكن للمستخدمين الآن رؤية لمحة من الصفحة الأولى من ملفات PDF المشتركة مباشرة ضمن تدفقات الدردشة، مما يسهل التعرف بشكل أسرع وسير العمل بشكل أكثر سلاسة، ومن الآمن أن نقول إن ملفات PDF لم تعد مجرد رمز، بل أصبحت جزءًا واضحًا ويمكن التعرف عليه من محادثتك.

فيما يتيح التحديث أيضًا إمكانية الإدراج المباشر لصور GIF والملصقات من لوحة المفاتيح، ووظيفة نسخ ولصق الصور/الفيديو بشكل سلس، ومشاركة الوسائط بالسحب والإفلات، مما يعزز تجربة مراسلة Android.

وعلاوة على ذلك، يتمتع المستخدمون بتحكم أكبر في عرض الفيديو الخاص بهم أثناء المكالمات، وتشمل الميزات:

- تحديد المواقع مرنة.

- وظيفة قرصة للتكبير.

- تذكر التفضيل التلقائي.

- تبديل سريع للكاميرا (أمامي/خلفي).

يعالج التحديث العديد من مشكلات الاستقرار وإصلاحات الأخطاء عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الرسائل الصوتية لسطح المكتب، ومشكلات عرض Android GIF، وموثوقية الخلفية على Android، وتجميد تفاعل الدردشة على iOS.